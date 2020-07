Birgit Holletschke feiert jetzt ihr 25-jähriges Jubiläum im Öffentlichen Dienst. Die technische Sachbearbeiterin ist beim Amt für Stadtplanung tätig und trat am 1. Juli 1995 in den Öffentlichen Dienst ein. Uwe Klever arbeitet seit 40 Jahren bei der Stadt Neuss. Der städtische Amtsinspektor trat am 1. August 1980 seinen Dienst bei der Stadt Neuss an.