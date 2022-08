16.08.2022 - Finanzausschuss

Der Finanzausschuss der Stadt Neuss tagt am kommenden Dienstag, 23. August 2022 im Ratssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bericht des Stadtkämmerers zur aktuellen Haushaltslage. Geleitet wird die Sitzung vom Ausschussvorsitzenden, Stadtverordneter Thomas Kracke.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal unter neuss.de zur Verfügung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, werden gebeten sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an sandra.reipen@stadt.neuss.de anzumelden.

(Stand: 16.08.2022)