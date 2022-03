08.03.2022 - Haupt- und Sicherheitsausschuss tagt

Die Ladenöffnungszeiten für die Jahre 2022 bis 2024 sind eines der Themen, die am Donnerstag, 10. März 2022 auf der Tagesordnung des Haupt- und Sicherheitsausschusses stehen. Außerdem informiert die Verwaltung unter anderem über die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Stadtgebiet Neuss für das Jahr 2021 sowie über die Tätigkeiten des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes der Stadt Neuss (KSOD) für das Jahr 2021. Zudem wird inder Sitzung über die aktuelle Hilfe für Geflüchtete in Neuss berichtet.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, wird von Bürgermeister Reiner Breuer geleitet und findet im Ratssaal des Neusser Rathauses statt.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an marion.petermann@stadt.neuss.de anmelden. Für den Besuch der Veranstaltung gilt neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Die entsprechenden Nachweise werden vor Sitzungsbeginn kontrolliert.

(Stand: 08.03.2022/Bo)