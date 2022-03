08.03.2022 - Mobilitätsausschuss tagt als Videokonferenz

Wie geht es weiter mit dem Verkehrsversuch „Radachse – Innenstadt“? Dies ist eines der Themen, die am Mittwoch, 9. März 2022 auf der Tagesordnung des Unterausschusses Mobilität stehen. Außerdem informiert die Verwaltung in der Sitzung unter anderem über das Aufstellen von Fahrradboxen am S-Bahnhof Neuss Süd.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, wird vom Ausschutzvorsitzenden Stadtverordneten Sascha Karbowiak geleitet und findet per Videokonferenz (Zoom) statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten die Zugangsdaten per Mail an michael.peinelt@stadt.neuss.de und finden die Unterlagen zur Sitzung im Bürgerinfoportal auf neuss.de

(Stand: 08.03.2022/Bo)