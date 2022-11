08.11.2022 Napoléon in der Kunst

Die Volkshochschule Neuss präsentiert am Donnerstag, 24. November 2022 im Romaneum, Brückstraße 1 einen Vortrag der Kunsthistorikerin Dr. Donatella Chiancone-Schneider zur Geschichte Napoleons in der Kunst. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Erst Revolutionär, dann Kaiser der Franzosen. Seit nun mehr als zwei Jahrhunderten polarisiert Napoléon. Seine visuelle Stilisierung in ikonischen Posen mit markanten Kleidungsstücken hat sich bis heute in das kollektive Gedächtnis eingeprägt. Napoléon war ein Genie der medialen Selbstinszenierung. Dies zeigen nicht zuletzt die unzähligen vorteilhaften Portraits. Die teilweise selbst in Auftrag gegebenen Werke fanden eine riesige Verbreitung. Unvermeidlich wurde er zugleich die Zielscheibe von zahlreichen Karikaturen und gnadenlosen Urformen des Comics. Die Flut an schmeichelnden und schmähenden Abbildungen in Malerei, Grafik, Bildhauerei und Numismatik endete jedoch nicht mit seinem Tod, vielmehr ging die Schere zwischen Verklärung und Spott noch weiter auseinander.