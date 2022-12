15.12.2022 Öffnungszeiten der Stadwerke-Einrichtungen an Weihnachten und Silvester

Bäder, Eissportalle und Sauna

Allen Besuchern, die während der kommenden Feiertage nicht auf ihr Schwimmvergnügen verzichten möchten, steht das Neusser Nordbad am Montag, 26. Dezember, von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung. An Heiligabend (24. Dezember), am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar) ist das Nordbad geschlossen.

Die jährlichen Wartungsarbeiten im Südbad sind am 26. Dezember abgeschlossen. Das Bad ist ab Dienstag, 27. Dezember, wieder regulär für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Lediglich am Silvestertag bleibt das Südbad geschlossen, am Neujahrstag ist es von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Stadtbad an der Niederwallstraße, bleibt vom 24. bis 26. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Am 31. Dezember ist es von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Eissporthalle an der Jakob-Koch-Straße ist am 24. und 25. Dezember geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, ist die Halle von 12 bis 16 Uhr zum regulären Eislaufen geöffnet. Von 17 bis 20 Uhr findet die „Christmas-Party“ als Eislaufdisco statt. Am Samstag, 31. Dezember,

findet von 11 bis 15 Uhr eine Silvester-Laufzeit statt. Am Neujahrstag, 1. Januar, steht die Eissporthalle den Besuchern von 12 bis 16 Uhr regulär zur Verfügung. Von 17 bis 19 Uhr findet die Neujahrs-Eislaufdisco statt.

Die Saunaanlage WELLNEUSS bleibt am 24. Dezember geschlossen, der Kassenbereich ist jedoch von 10 bis 14 Uhr für den Verkauf von Geschenkgutscheinen geöffnet. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar steht die Anlage den Gästen regulär von 10 bis 23 Uhr zur Verfügung. Am 31. Dezember ist sie von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Kundencenter Nahverkehr und Enerie & Wasser

Das KundenCenter Nahverkehr in der Krefelder Straße in der Neusser Innenstadt ist vom 24. bis 26. Dezember geschlossen. Am Silvestertag, 31. Dezember, ist es von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Das KundenCenter Energie & Wasser an der Moselstraße bleibt vom 24. bis 26. Dezember, sowie am 31. Dezember geschlossen.

Sonderfahrplan zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Für die Weihnachtstage, zu Silvester und Neujahr gibt esauch in diesem Jahr wieder einen gesonderten Fahrplan. An Heiligabend fahren die Busse bis etwa 17 Uhr nach dem Samstagsfahrplan, am ersten Weihnachtstag ab 8 Uhr, am zweiten Weihnachtstag ganztägig nach dem Sonntagsfahrplan. An Heiligabend fährt keine NachtExpress-Linie.

In der Silvesternacht werden für Nachtschwärmer wieder Fahrten nach einem Sonderfahrplan angeboten. In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar verkehren keine NachtExpress- Linien.