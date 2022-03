25.03.2022 - Planungsausschuss diskutiert über Verkehrsversuch

Am kommenden Dienstag, 29. März 2022, tagt ab 17 Uhr der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität. Dieser diskutiert unter anderem über den am 31. März 2022 endenden „Verkehrsversuch Radachse Innenstadt“. Ebenfalls auf der Tagesordnung ist ein Beschluss zum Moderationsverfahren „Am Schwarzen Graben“ in Rosellerheide-Neuenbaum. Die Sitzung findet im Ratssaal des Neusser Rathauses unter Leitung des Ausschussvorsitzenden, Stadtverordneter Sascha Karbowiak, statt. Besucherinnen und Besucher werden gebeten vorzugsweise via Zoom an der Sitzung teilzunehmen.

Die Beratungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.

Die entsprechenden Zugangsdaten für den Besuch der Sitzung via Zoom erhalten sie bei michael.peinelt@stadt.neuss.de. Der Besuch der Sitzung im Ratssaal findet nach der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW unter der 3G-Regel statt. An der Sitzung dürfen entsprechend nur Personen teilnehmen, die gegen das Coronavirus vollständig geimpft und/oder negativ getestet bzw. vom Virus genesen sind. Die entsprechenden Nachweise werden vor Sitzungsbeginn kontrolliert. Hierzu ist ebenfalls eine Anmeldung unter der oben genannten Mailadresse notwendig.

(Stand: 25.03.2022/Bo)