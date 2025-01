31.01.2025 - Rennbahn, Römer und Kaninchen: Großes Spielangebot für die Kleinen

Auf dem 38 Hektar großen Gelände der ehemaligen Pferderennbahn sind neben großzügigen Sportflächen auch große Spielanlagen dauerhaft geplant.

„Wir gestalten ein nachhaltiges grünes Herz für unsere Stadt mit Angeboten für Jung und Alt. Rennbahn-, Kaninchen- und Römerspielplatz laden die Kinder zum Spielen ein und weisen gleichzeitig auf unsere Neusser Historie hin“, erläutert Bürgermeister Reiner Breuer.

Kinder aus der Region wurden an der Ideenfindung für die Spielplätze beteiligt. Sie wünschten sich vielfältige Möglichkeiten zum Spielen, Toben, Schaukeln, Klettern und Bewegen. Die Ergebnisse flossen in die Aufgabenstellung eines zweistufigen Planungswettbewerbs ein. Dieser wurde europaweit an Spielgerätehersteller*innen ausgeschrieben.

Nun stehen die Ergebnisse fest. Eine Jury bestehend aus Mitarbeitenden der Stadt Neuss und der Landesgartenschau GmbH widmete sich einen Tag lang den insgesamt zehn final eingereichten Entwürfen. Beratend waren auch das GRÜNE HERZ NEUSS e.V., die Inklusionsbeauftragte und das Clemens-Sels-Museum vertreten. Intensiv wurden Belange wie Spielwert, Sonnenschutz, inklusive Spieleinheiten, Kinderwünsche und Materialität diskutiert.

„Die ausgewählten Spielplatzplanungen erfüllen voll unsere Erwartungen. Besonders erfreulich sind die umfangreichen Angebote für Kinder, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Das gibt es so nur in unserem neuen grünen Herz Neuss“, freut sich Annette Nothnagel, Geschäftsführerin der LAGA GmbH, über das Ergebnis.

Das Thema für den rund 630 Quadratmeter großen Römerspielplatz im Bereich des Hammfeldhofes leitet sich aus der Neusser Stadtgeschichte ab und nimmt Bezug auf das Römerlager Novaesium. Der Kaninchenspielplatz wurde durch die zahlreichen Kaninchen auf dem Gelände inspiriert. Die angedachte Spielskulptur erinnert an einen Kaninchenbau mit vielen geheimen Gängen und Kammern. Auf dem Rennbahnspielplatz wird die Historie der ehemaligen Pferderennbahn spielerisch mithilfe von dynamischen Spielgeräten aufgegriffen.

Im Herbst 2025 soll mit der Montage der Spielplatzanlagen begonnen werden, die dauerhaft auf dem Gelände verbleiben und erstmalig zum Start der Landesgartenschau 2026 erlebbar werden.

Erfolgreiches Early-Bird-Ticket

In einer ersten Vorverkaufsphase im Dezember und Januar konnten sich Interessierte Dauerkarten für die Landesgartenschau zum Sonderpreis sichern. Die Resonanz war groß. Über 6.000 Dauerkarten wurden verkauft. Christoph Hölters, Beigeordneter der Stadt Neuss, ist begeistert:

„Wir freuen uns riesig, dass so viele Menschen schon eine Dauerkarte gekauft haben – und so bereits über ein Jahr vor der Landesgartenschau ihre Vorfreude zeigen.“

Feierabendführungen ab März

Wer schon jetzt erleben möchte, wie sich die Baustelle immer mehr Richtung Landesgartenschau entwickelt, kann ab März an den regelmäßigen Feierabendführungen teilnehmen, die die LAGA GmbH und der Mitmachverein GRÜNES HERZ NEUSS gemeinsam anbieten.

„Der neue Park wird viel Raum für Kunst, Kultur, Erholung in der Natur und die Picknickdecke bieten. Hier können Menschen auf vielerlei Weise aktiv werden und mitmachen. Wer daran Interesse hat, kann sich sehr gerne bei uns melden“, so Sandra Maria Breuer, Vorsitzende des Vereins.

Weitere Informationen

Bild für die Presseberichterstattung Foto: Stadt Neuss

BU: Freuen sich über die gelungenen Kinderspielplatzpläne: Bürgermeister Reiner Breuer, Annette Nothnagel und Bernadette Schnatmann, LAGA GmbH, Christoph Hölters, Beigeordneter Stadt Neuss, Sandra Maria Breuer, Grünes Herz e.V.

Plan Rennbahnspielplatz

Plan Römerspielplatz

Plan Kaninchenspielplatz