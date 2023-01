05.01.2023 - Restkarten für das Neujahrskonzert erhältlich

Für das traditionelle Neujahrskonzert der Stadt Neuss am kommenden Sonntag, 8. Januar 2023 um 11 Uhr, gibt es noch wenige Restkarten. Musikbegeisterte können die Karten an der Tageskasse für 15 Euro erwerben und so in den Genuss des Events mit der Deutschen Kammerakademie kommen.

Die Tageskasse am Eingang der Stadthalle öffnet um 9.30 Uhr, um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Neujahrsempfang. Das Konzert startet direkt im Anschluss. Musikalisch widmet sich die Deutsche Kammerakademie unter der Leitung von Chefdirigent Christoph Koncz den bestimmenden Themen unserer Tage – dem Erhalt der Natur und dem Wunsch nach Frieden. Auch Werke zweier ukrainischer Komponisten, Myroslav Skoryk und Mykola Lysenko, kommen dabei zu Gehör. Die Veranstaltung schließt mit der Symphonie Nr. 6 („Pastorale“) von Ludwig van Beethoven.

Auch in diesem Jahr wird das Konzert live im Radio übertragen. Der Sender NE-WS 89.4 – Das Radio im Rhein-Kreis Neuss ermöglicht damit allen Hörer*innen, die nicht in der Stadthalle dabei sein können, das Konzert live zu verfolgen.