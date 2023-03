01.03.2023 - Schüleraustausch

Im Rahmen eines Schüleraustauschprogramms sind aktuell 20 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 des Collège Perrot d’Ablancourt aus Châlons en Champagne zu Besuch in Neuss. Bürgermeister Reiner Breuer hat die Jugendlichen und deren französischen Lehrkräfte im Neusser Ratssaal empfangen.

Breuer betonte, wie wichtig ihm solche Schüleraustausche sind: „Besonders wenn man auf die Geschichte von Frankreich und Deutschland zurückblickt, die nicht immer von Frieden geprägt war. Heute ist Frankreich für Deutschland ein enger Partner in Europa. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und uns gegenseitig respektieren. Ich freue mich, dass wir im vergangenen Jahr 50 Jahre Partnerschaft mit Châlons feiern konnten.“

Die Schülerinnen und Schüler des Collège Perrot d’Ablancourt sind noch bis Freitag in Neuss. Unter anderem stehen eine Stadtrallye und eine Disco-Nacht in der Neusser Eissporthalle auf dem Programm. Des Weiteren besuchten sie den Kölner Dom und das Ludwig-Museum in Köln.

Das Nelly-Sachs-Gymnasium führt seit 2010 eine Schulpartnerschaft mit dem Collège Perrot d’Ablancourt. Der Gegenbesuch findet am 20.- 24. März 2023 statt.

