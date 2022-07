06.07.2022 - Sprechstunde Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss

Für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, bietet die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, am Donnerstag, den 21. Juli 2022, eine Sprechstunde an. Als Inklusionsbeauftragte kann Frau Lenzen Sie unterstützen, die richtige Anlaufstelle für ihr Anliegen zu finden. Die Sprechstunde wird persönlich oder telefonisch angeboten. Das Büro ist barrierefrei zugänglich. Eine vorherige Anmeldung ist nötig unter 0 21 31 – 90 53 11 oder per Mail: Mirjam.Lenzen@stadt.neuss.de.

(Stand 06.07.2022/jj)