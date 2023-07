21.07.2023 - Stadtbibliothek ruft zum Kurzgeschichtenwettbewerb auf

Wer sich an ein bewegendes, aufregendes, spannendes oder gefährliches Ereignis während der Schulzeit oder eine lustige Begebenheit in der Familie oder im Freundeskreis, an großartige Volksfeste oder andere Erlebnisse am Niederrhein erinnert, ist aufgerufen, diese Erinnerungen aufzuschreiben und an den Schreibwettbewerben der Stadtbibliothek und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ teilzunehmen. Sowohl Kinder und Jugendliche, als auch Erwachsene werden ermuntert, ihre Schreibkünste unter Beweis zu stellen. Bis Samstag, 9. September 2023, sammelt die Stadtbibliothek die Geschichten. Preise werden in folgenden Kategorien vergeben:

Kinder von sechs bis zehn Jahren: Für Geschichten zum Motto „Abenteuer Freizeit – dein verrücktestes Ereignis in Neuss und Umgebung“.

Jugendliche ab elf Jahren: Für Geschichten zum Motto „Back to your roots – mein schönstes Erlebnis in Neuss und Umgebung“.

Erwachsene können sich in die Kindheit am Niederrhein zurückversetzen, in Erinnerungen schwelgen und einen Beitrag unter dem Motto „Kindheit am Niederrhein“ verfassen.

Die Erinnerungen können als Kurzgeschichte, Gedicht, Lied, Briefwechsel, Comic, Bildergeschichte, Fotostory oder in einer anderen originellen Form festgehalten werden und müssen bis Samstag, 9. September 2023, bei der Stadtbibliothek per E-Mail mit dem Betreff „Beitrag zum Kurgeschichtenwettbewerb ‚Kindheit am Niederrhein'“ an bibliothek@stadt.neuss.de oder im verschlossenen Briefumschlag in der Bibliothek abgegeben werden. Eingereicht werden können bisher unveröffentlichte Texte, die einen maximalen Umfang von drei DIN A-4-Seiten haben (Rand oben, unten, rechts und links = 2 cm), in Arial 12 Punkt, 1,5 zeilig), inklusive eventueller Fotos. Aus dem Beitrag müssen die folgenden Kontaktdaten hervorgehen: Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail.



Die Bestplatzierten im Bereich der Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche werden durch eine Jury ermittelt. Für den Wettbewerb „Kindheit am Niederrhein“, an dem Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene teilnehmen können, gibt es sowohl Jurypreise, als auch einen Publikumspreis.

Die Prämierungen erfolgen im Rahmen der Kulturnacht am Samstag, 23. September 2023, nach Altersgruppen getrennt in der Stadtbibliothek.

Um 17 Uhr werden die Geschichten der Kinder bis zehn Jahren ausgezeichnet, um 19 Uhr werden die bestplatzierten Texte der Jugendlichen bekanntgegeben und um 20 Uhr stellen die Erwachsenen die von der Jury ausgewählten Texte dem Publikum vor, welches seine Favoriten prämiert bevor die Jury ihre Wahl bekanntgibt. Alle Teilnehmenden werden zur Prämierung in der Kulturnacht eingeladen und erhalten einen Mitmachpreis.

Die Stadtbibliothek und ihr Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ freuen sich auf rege Teilnahme.