22.06.2022 - Stadtrat tagt am Freitag

Am kommenden Freitag, 24. Juni 2022, tagt ab 16 Uhr der Rat der Stadt Neuss im Ratssaal (Rathaus Neuss). Neben der Entgegennahme der Beschlussempfehlungen aus den einzelnen Fachausschüssen, wird der Rat unter anderem über das neue Parkraumbewirtschaftungskonzept und die Anpassung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum und in den Parkhäusern beschließen. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht ein Beschluss über die kostenfreie Nutzung der Straßenbahn auf der Linie 709 im Streckenabschnitt Neuss Hauptbahnhof - Neuss Stadthalle/Museum.

Die Beratungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal unter Neuss.de zur Verfügung.



Die Sitzung wird via Audiostream live auf neuss.de übertragen.

Aufgrund der begrenzten Platzmöglichkeit und der derzeitigen Infektionslage, empfehlen wir die Sitzung per Audiostream zu verfolgen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die dennoch live bei der Sitzung zuschauen möchten, müssen sich vorab per Email an marion.petermann@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 902081 anmelden. Beim Besuch der Sitzung wird ein aktueller Covid-19 Antigen-Schnelltest sowie das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.

(Stand: 22. Juni 2022/Bo)