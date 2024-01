16.01.2023 - VHS-Bildungsurlaube in den Osterferien

In den kommenden Osterferien bietet die Volkshochschule (VHS) Neuss insgesamt fünf Bildungsurlaube für die Sprachen Englisch, Spanisch und Französisch auf unterschiedlichen Niveaustufen an. Mit neuen und erfahrenen Lehrkräften wie Bahram Khaghani, Sabine Hölkemann, Friederike Kenneke und Anne Arheiliger können die eigenen Kenntnisse in entpannter Atmosphäre erweitert und vertieft werden.

Die Kurse werden teilweise online oder vor Ort im RomaNEum in Neuss durchgeführt. Bei rechtzeitiger Anmeldung bei der VHS und Beantragung beim Arbeitgeber haben Arbeitnehmende die Möglichkeit, für den Bildungsurlaub frei gestellt zu werden, also extra Urlaub genehmigt zu bekommen.

Alle Details zu den Kursen und zur Anmeldung finden sich unter www.vhs-neuss.de/bildungsurlaub.