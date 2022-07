04.07.2022 - VHS-Seminare: Grundsteuerreform

Aufgrund der anstehenden Grundsteuerreform ist eine Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte auf den 1. Januar 2022 mit steuerlicher Wirksamkeit ab dem 1. Januar 2025 notwendig. Alle Eigentümer von Grundbesitz (36 Millionen wirtschaftliche Einheiten im Deutschland) sind verpflichtet, Erklärungen zur Feststellung der Grundsteuerwerte im Zeitraum vom 01. Juli 2022 bis zum 31. Oktober 2022 in elektronischer Form beim Finanzamt einzureichen. Die VHS bietet im Juli und August vier Seminare zum diesem Thema an, in denen folgende Inhalte behandelt werden: Rechtliche Grundlagen, praktisches Beispiel an Hand eines EFH, Erläuterung der elektronischen Voraussetzungen, Umsetzung des praktischen Beispiels in ELSTER (elektronisches Programm der Finanzverwaltung).

Termine: Sa. 9. Juli 2022, Sa. 23. Juli 2022, Sa. 13. August 2022, Sa. 20. August 2022, jeweils von 9 bis 12 Uhr, Teilnehmerentgelt: 19,50 € pro Seminar. Alle Seminare finden im RomaNEum statt. Mehr Informationen erhalten Interessierte unter vhs-neuss.de oder 02131 904151.

(Stand: 04.07.2022)