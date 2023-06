29.06.2023 - Von hier? – Familientag mit öffentlicher Führung und Kinderworkshop im Museum

Am kommenden Sonntag, 2. Juli 2023, geht es um 11.30 Uhr im Clemens Sels Museum Neuss für die großen Besucher*innen auf einen kurzweiligen Rundgang durch die neue Sonderausstellung „Von hier? Von Heimaten und Herkünften“: Wo haben die Menschen im Rheinland ihre Wurzeln? Wer stammt von Einwanderern ab? Wer ist überhaupt einheimisch? Diesen Fragen geht die Ausstellung in einem langen Flug durch 30.000 Jahre niederrheinischer Geschichte nach. Genau betrachtet hat praktisch jeder Mensch im Rheinland auf die eine oder andere Weise einen eigenen Migrationshintergrund. Gleichzeitig heißt es für die Kleinen „Ich esse mir die Welt, wie sie mir gefällt“. Dabei wird’s richtig lecker: Burger, Spaghetti und Vanilleeis … lauter Leckereien, die alle lieben. Aber wo kommen die eigentlich her? Nach einer kleinen Entdeckungsreise durch die Geschichte des Essens, wird eine Food-Collagen der Extraklasse gebastelt.

Die 60-minütige Führung kostet 4 Euro, der Kinderworkshop 6 Euro. Der Eintritt ist – wie jeden 1. Sonntag im Monat! - frei. Eine Anmeldung ist über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/90 41 41 erforderlich.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.