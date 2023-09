04.09.2023 - Woche der offenen Chöre

In der Woche ab Montag, 11. September 2023, findet die vom Deutschen Chorverband initiierte Woche der offenen Chöre statt und auch die Musikschule der Stadt Neuss ist mit ihrem Chor Cantica Nova dabei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der offenen Probe am Freitag, 15. September 2023, von 19.30 bis 22 Uhr, in Raum E 31 im RomaNEum (Brückstraße 1), teilzunehmen. Dieses Angebot ist kostenlos und weitere Informationen sind unter kontakt@cantica-nova.de erhältlich.