12.09.24 - Kulturübergreifende Improvisation

Am Samstag, 21. September 2024, findet von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein Workshop zum Thema Kulturübergreifende Improvisation im Ensemblespiel findet am Samstag, 21. September 2024, von 10.30 bis 18.30 Uhr in der Musikschule der Stadt Neuss statt. Im Romaneum, Brückstrasse 1, dreht sich dann alles um die Möglichkeiten der Improvisation als kreativer Ausdruck musikalischer Freiheit sowie persönlicher Geschichte. Die Dozentin Maren Lueg und Dozent Ramesh Shotham zeigen Wege auf, wie sich all diese großartigen Potenziale im Rahmen von traditionellen und populären Stücken und Liedern in jedem von uns abrufen, freisetzen und in die Entwicklung eines persönlichen Ausdrucks bündeln lassen. Am Ende des Kurses gegen 18 Uhr sind alle Teilnehmenden dazu eingeladen, die einstudierten Musikstücke samt Improvisationen in einer etwa 10- bis 15-minütigen Aufführung im Rahmen der Neusser Kulturnacht vor Publikum zu präsentieren. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Landesmusikakademie NRW und der Musikschule Neuss. Eine Anmeldung ist unter www.lma-nrw.de möglich.