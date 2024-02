14.02.2024 - Gewagte Visionen – Familienführung im Museum

Sonntag ist Familientag! Dazu bietet das Clemens Sels Museum Neuss am Sonntag, 18. Februar um 11.30 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung „Gewagte Visionen – George Minne und Léon Spilliaert. Vom Symbolismus zum Expressionismus“ an.

Ausdrucksstarke Skulpturen, maritime Landschaften und beeindruckende Porträts zweier in Deutschland bisher wenig beachteter Künstler laden zum gemeinsamen Betrachten ein. Die Führung ist auf Kinder zugeschnitten. Eine kreative Bastelaktion für die Kinder im Anschluss rundet den Familientag ab.



Die 60minütige Führung kostet 4 Euro zuzüglich Eintritt für Erwachsene, für Kinder fällt die Führungsgebühr von 4 Euro an, der Eintritt ist kostenfrei.

Eine Anmeldung und auch aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Familienführung Gewagte Visionen © Britta Schüssling)