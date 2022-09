12.09.2022 - ZeughausKonzerte: Auftakt der Saison 2022/23

Die Saison 2022/23 startet mit dem Calefax Reed Quintet und ihrem Konzert „Grenzgang Grenzklang“.

Es findet statt am Freitag, 16. September 2022, um 20 Uhr im Zeughaus Neuss, Markt 42–44.

Das niederländische Calefax Reed Quintet bezeichnet sich selbst als ein „klassisches Ensemble mit einer Pop-Mentalität“. Dabei verbindet die fünf Rohrblattbläser eine große Leidenschaft für Musik, die keine Genregrenzen kennt und offen ist für Einflüsse aus Weltmusik, Jazz und Improvisation. Das umfangreiche Repertoire von Calefax besteht aus eigenen Bearbeitungen und Auftragskompositionen. Die Musiker präsentieren im Zeughaus Neuss ein epochenübergreifendes Programm, etwa mit Werken von Georg Friedrich Händel, Franz Schubert, Erwin Schulhoff und Carola Bauckholt, die aktuell zu den profiliertesten deutschen Komponist*innen unserer Zeit gehört. Ihr zwölfminütiges Stück „Zugvögel“, inspiriert von Naturlauten, entstand für die Wittener Tage für neue Kammermusik und wurde dort vom Calefax Reed Quintet uraufgeführt – „Geräuschemusik“ der ganz besonderen Art. Ebenfalls auf dem Programm steht „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin. Das Stück gilt als Paradebeispiel für den Sinfonischen Jazz in den USA der 1920er Jahre und hat es geschafft, den Jazz in die Konzertsäle zu bringen.

Das ZeughausKonzert wird im Rahmen der Muziek Biennale Niederrrhein vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert und wird vom Westdeutschen Rundfunk mitgeschnitten.

Eine Konzerteinführung um 19:15 Uhr stimmt das Publikum auf ein intensives Musikerlebnis ein und ist bereits im Ticketpreis enthalten.

Die ZeughausKonzerte können im Abonnement gebucht werden unter www.zeughauskonzerte-neuss.de oder per E-Mail an zeughauskonzerte@stadt.neuss.de. Einzeltickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter zeughauskonzerte-neuss.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Programm

Georg Friedrich Händel – 3 Capricci g-Moll HWV 483, G-Dur HWV 571 & a-Moll HWV 496

François Roberday – Fugues et caprices (Auszüge)

Franz Schubert – Fantasie f-Moll op. 103 D 940

Erwin Schulhoff – Hot Music (Auszüge)

Carola Bauckholt – Zugvögel

George Gershwin – Rhapsody in Blue

Begleitend zum Konzert stellt der Neusser Künstler Heribert Münch seine Werke im Zeughaus aus.

