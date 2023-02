30.01.2023 - ZeughausKonzert: ENTSTAUBT

Ein Spitzenensemble der internationalen Kammermusikszene ist zu Gast bei den ZeughausKonzerten: Das Chiaroscuro Quartet ist ein paneuropäisches Ensemble, das sich der historischen Aufführungspraxis verschrieben hat. Die Musiker*innen kommen aus Spanien, Schweden, Frankreich und England. Und der Klang ist alles andere als „verstaubt“, sondern überaus ansteckend und frisch.

Das ZeughausKonzert mit Streichquartetten von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert findet statt am Sonntag, 5. Februar 2023, um 18 Uhr im Zeughaus Neuss, Markt 42–44.

Das Streichquartett spielt auf Darmsaiten mit historischen Bögen und erschafft damit eine ganz eigene, außergewöhnlich gute Hörerfahrung. Der Name „Chiaroscuro“ bezieht sich auf die in der Spätrenaissance und im Barock entwickelte Technik der Hell-Dunkel-Malerei, die die Steigerung des künstlerischen Ausdrucks zum Ziele hatte. In diesem Sinne hauchen die Künstler*innen mit ihren lebendig-authentischen Interpretationen dem klassischen sowie frühromantischen Repertoire neues Leben ein und lassen ein ganz neues Klanggewand entstehen. Die britische Zeitung The Observer beschrieb den Klang des Quartetts als „einen Schock für die Ohren der besten Art“.



Um 17:15 Uhr wird Bjørn Woll eine Einführung in das Konzert geben. Begleitend zum Konzert stellt die Neusser Künstlerin Anne Kolvenbach ihre Werke im Zeughaus aus.

Tickets

Konzerttickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter zeughauskonzerte-neuss.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Programm

Joseph Haydn – Streichquartett B-Dur op. 33, 4 Hob. III:40

Ludwig van Beethoven – Streichquartett Nr. 11 f-Moll op. 95

Franz Schubert – Streichquartett G-Dur D 887

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Chiaroscuro Quartet, Foto: Agnese Blaubarde)