Der interkulturelle Kinder- und Jugendhilfeträger tuerkise biographien bietet Angehörigen der Erdbebenopfer psychosoziale Beratung in türkischer Sprache an. Diese findet in den Räumlichkeiten auf der Quirinusstraße 15 statt:

Montag, 17 – 19.30 Uhr

Fatma Demir, Psychologin und Systemische Therapeutin

Dienstag, 19 – 21 Uhr

Batuhan Canigür, Sozialpädagoge und Systemischer Berater

Mittwoch, 19 – 21.30 Uhr

Müzeyyen Demir, Psychologin

Donnerstag, 19 – 21.30 Uhr

Müzeyyen Demir, Psychologin

Freitag, 19 – 21.30 Uhr

Müzeyyen Demir, Psychologin

Die psychsoziale Beratungen können nur nach Terminvereinbarung durchgeführt werden. Das Sekretariat ist durch Frau vom Scheidt besetzt. Telefon: 02131 5242707

Danışmanlık Saatleri Sadece depremzede yakınlarına özel türkçe psikososyal danışmanlık hizmetlerimiz asağıdaki günlerde Jugendhilfe tuerkise biographien gençlik derneği binasında, Quirinusstraße 15, 41460 Neuss’da sunulmaktadır: Pazartesi, Saat 17:00 – 19:30 arası

Fatma Demir, psikolog ve sistemik terapist

Salı, Saat 19:00 – 21:00 arası

Batuhan Canigür, sosyal pedagog ve sistemik danışman

Çarsamba, Saat 19:00 – 21:30 arası

Müzeyyen Demir, psikolog

Perşembe, Saat 19:00 – 21:30 arası

Müzeyyen Demir, psikolog

Cuma, Saat 19:00 – 21:30 arası

Müzeyyen Demir, psikolog Psikososyal danışmanlık sadece randevu ile yapılabilir. Sekreterlik Sayın vom Scheidt. Telefon: 02131 5242707

(Stand 10.02.2023)

