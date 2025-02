Rat der Stadt Neuss tagt am 21. Februar 2025

Am kommenden Freitag, 21. Februar 2025, tagt ab 16:00 Uhr der Rat der Stadt Neuss im Ratssaal des Rathauses (Markt 2, Neuss). Die Sitzung wird von Bürgermeister Reiner Breuer geleitet. Zu Beginn und am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt, in der Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit haben, Fragen zu den Themen der Sitzung, bzw. zu Themen, für die der Rat zuständig ist, an die Verwaltung zu richten.

Zu den zentralen Beratungspunkten gehören unter anderem:

Der Antrag des ZIN e.V. auf eine ordnungsbehördliche Verordnung zur Sonntagsöffnung der Geschäfte in der Innenstadt für die Jahre 2025–2027.

Satzungsänderungen für die Feuerwehr der Stadt Neuss.

Der barrierefreie Umbau verschiedener Bushaltestellen, darunter die Ueckerather Straße und die Jakob-Koch-Straße.

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Neuss.

Maßnahmen an Schulen im Rahmen des OGS-Rechtsanspruchs und eine Anpassung der OGS-Budgets.

Die Instandsetzung der Entwässerung an Brückenbauwerken.

Der Jahresabschluss 2023 sowie

die Wahl von Schiedspersonen.

Die vollständigen Beratungsunterlagen sind im Bürgerinfoportal einsehbar.

Die Sitzung wird via Audiostream live auf neuss.de übertragen.

(Stand: 15. Februar 2025/Bo)