Bekanntmachung des Planfeststellungsverfahrens für den Anbau eines Radwegs an der Landesstraße L 142 Planfeststellungsverfahren nach §§ 37 ff. Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) i.V.m. §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) für den Anbau eines Radweges an der Landesstraße L 142 zwischen der K 7 (Netzknoten 4806 022) und der K 30 (Netzknoten 4806 066) Abschnitt 8 von Bau – km -0+003,60 bis Bau – km 0+686,257; Anbau eines Radweges an der Ostseite der K 7; Ausbau des Knotens L 142 / K 7, Netzknoten 4806 022 zu einem Kreisverkehrsplatz; einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an Verkehrswegen und Anlagen Dritter sowie die Anlage der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen https://www.neuss.de/rathaus/oeffentliche-bekanntmachungen/2023/bekanntmachung-der-bezirksregierung-nrw-radwegeanbau-l-142.pdf

