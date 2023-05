Partnerschaftsurkunde zwischen Neuss und Herzliya unterzeichnet

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Fadlon, Sie können sich vorstellen, dass wir Sie heute hier in Neuss mit großer Freude empfangen hätten“, startete Bürgermeister Reiner Breuer am 13. Mai 2023 den Abend, der die Städtepartnerschaft zwischen dem israelischen Herzliya und Neuss besiegeln sollte.

Aufgrund der Sicherheitslage in Israel, hatte die Delegation aus Herzliya ihren Besuch in der Quirinusstadt bedauerlicherweise kurzfristig absagen müssen. Dies sollte aber – auch auf ausdrücklichen Wunsch unserer Freunde aus Herzliya – der Besiegelung der Städtepartnerschaft nicht im Wege stehen. So wurde Bürgermeister Moshe Fadlon per Live-Video zugeschaltet, als die Partnerschaftsurkunde im Alten Ratssaal und zeitgleich in Herzliya unterzeichnet wurde.

Seinen Dank richtete Bürgermeister Reiner Breuer insbesondere auch an Bert Römgens, Direktor der Jüdischen Gemeinde, und den Partnerschaftsverein „Chaverut“: Beide haben es möglich gemacht, dass die deutsch-israelisch Freundschaft vertieft werden kann , so Breuer.

Gewachsene Städtepartnerschaft

Herzliya und Neuss verbindet schon seit ein paar Jahren eine immer stärker werdende Freundschaft. Angestoßen durch einen Stadtvertrag zwischen der Stadt Neuss und der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf-Neuss, der jüdisches Leben in Neuss schon sichtbarer gemacht hat und uns auch auf Suche nach einer Städtepartnerschaft gehen ließ.

Die Verbundenheit und die Verständigung mit Herzliya sowie mit dem Staat Israel liegen uns in Neuss sehr am Herzen. Deshalb sind wir froh darüber, dass die Idee einer Partnerschaft nicht nur auf großes Interesse gestoßen ist, sondern auch schnell konkrete Formen angenommen hat , so Bürgermeister Breuer.

Zwischenzeitlich hat nicht nur ein reger Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte stattgefunden. Die Wertigkeit deses Austauschs betonte aus der israelische Bürgermeister Fadlon: Unsere beiden Städte sind eng miteinander verbunden. Die (Neusser) Jugendlichen, die in unserer Stadt zu Besuch waren, haben Freundschaften geknüpft. Das geht ständig weiter. (…) Wir bauen gemeinsam Brücken in die Zukunft.

In Neuss wurden gemeinsam einige Meilensteine umgesetzt: Ein wichtiger Meilenstein ist die Wiederöffnung des Alexander-Bederov-Gemeindezentrums, in der sich auch die neue Synagoge befindet und in der rund 600 Gemeindemitglieder eine neue Heimat gefunden haben.

