Sportangebote

Da die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen uns am Herzen liegt, bieten wir verschiedene Sportaktivitäten an. Dazu gehört beispielsweise das Schwimmen: Jeden Freitag haben unsere Beschäftigten die Möglichkeit, in verschiedenen Neusser Bädern zu schwimmen und so entspannt ins Wochenende zu starten. Schwimmen entlastet und stärkt gleichzeitig angespannte Muskelbereiche wie Nacken, Schultern und Rücken.

Ebenso wie Schwimmen eignet sich auch Laufen als Ausgleich. Zur Vorbereitung auf Neusser Laufveranstaltungen wie beispielsweise den Osterlauf oder den Sommernachts- oder Firmenlauf gibt es Lauf- und Walking-Gruppen, die sich einmal wöchentlich treffen, um gemeinsam zu trainieren. Anfänger und Fortgeschrittene sind gleichermaßen willkommen.

Zusätzlich zu den Ausdauersportarten bietet die Stadt Neuss ihren Mitarbeiter*innen auch eine gesunde und bewegte Mittagspause an. In Kooperation mit der VHS Neuss finden regelmäßig mittags Kurse wie Pilates, Hatha Yoga, Qi Gong oder Rückenfit statt.