Schulungs- und Lernmaterialien für die Tätigkeit als Wahlhelfer*innen

Allgemeine Hinweise



Die nachfolgend zur Verfügung gestellten Leitfäden und Schulungsvideos sollen Ihnen die Vorbereitung und Durchführung der Wahl sowie die Stimmenauszählung am Wahltag erleichtern.

Bitte lesen Sie sich insbesondere den für Sie zutreffenden Leitfaden (Urnen- oder Briefwahl) aufmerksam und mit Ruhe durch. Darin finden Sie alle wichtigen Informationen speziell auf die Besonderheiten der Stadt Neuss hinsichtlich des Ablaufs und der Organisation des Wahltages zugeschnitten. Von zentraler praktischer Bedeutung sind dabei die Themenbereiche der Auszählung und Ergebnisermittlung sowie das richtige und vollständige Ausfüllen der Wahlniederschrift.

Die Schulungsvideos ergänzen dabei die Leitfäden und helfen bei der Visualisierung des gesamten Wahlgeschehens. Hier ist jedoch zu beachten, dass diese „abstrakt“ gehalten sind und kleinere Abweichungen zu der Verfahrensweise und dem Layout von Formularen und Wahlunterlagen der Stadt Neuss bestehen.

Leitfäden

Hier finden Sie den Leitfaden für die Tätigkeit als Wahlhelfer*in in einem URNENwahllokal.

Hier finden Sie den Leitfaden für die Tätigkeit als Wahlhelfer*in in einem BRIEFwahllokal.

Schulungsfilme

Über die nachfolgenden Links gelangen Sie zu den Schulungsvideos.

Sie können sich entweder den vollständigen Schulungsfilm anschauen oder sich gezielt über einzelne Themen bzw. Situationen, welche Ihnen am Wahltag begegnen können, informieren.

Zwar konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine neuen, speziell auf die Bundestagswahl 2021 zugeschnittenen Videos gedreht werden. Trotzdem ist das zuletzt gedrehte Videomaterial von der Bundestagswahl 2017 weitestgehend aktuell und nutzbar.

Bitte beachten Sie jedoch die bereits genannten kleineren Abweichungen in der Verfahrensweise und dem Layout von Formularen und Wahlunterlagen in der Stadt Neuss.

An dieser Stelle wird noch einmal auf die Leitfäden verwiesen, in denen sämtliche Themen für die Tätigkeit als Wahlhelfer*in - speziell auf die Stadt Neuss zugeschnitten - erläutert werden.

Schulungsvideos als Gesamtfilm:

© WSW-Media Filmproduktion; www.wsw-media.de

Schulungsvideos unterteilt und sortiert nach Themen:

Vor der Wahl

Während der Wahl

Nach der Wahl

Briefwahl

Videos des Bundeswahlleiters

Auch mit den Videos, die durch den Bundeswahlleiter zur Verfügung gestellt werden, können Sie sich einen Überblick über die wesentlichen Aspekte des Wahltages machen.