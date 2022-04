Schulungs- und Lernmaterialien für Wahlhelfer*innen

Zur Durchführung von Wahlen sind Wahlhelfer*innen unerlässlich. Rund 1.100 Ehrenamtler*innen werden für die Besetzung der Wahllokale und als Reservekräfte benötigt.

Wahlhelfer*in kann jede*r sein, die*der selbst wahlberechtigt ist, am Wahltag also

Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist,

das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und

mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen seine*ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine*ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Landes hat.

Für jedes Wahllokal werden fünf bis acht Wahlhefer*innen benötigt, die den Wahlvorstand bilden. Sie erhalten für ihre Tätigkeit je nach übertragener Funktion ein Erfrischungsgeld in Höhe von 40 oder 50 Euro.

Jeder Wahlvorstand setzt sich wie folgt zusammen:

ein*e Wahlvorsteher*in

ein*e stellvertretende*r Wahlvorsteher*in

ein*e Schriftführer*in

ein*e stellvertretende*r Schriftführer*in und

eine*e bis sechs Beisitzer*in.

Zu den Aufgaben des Wahlvorstands gehört u.a.:

die Überprüfung der Wahlbenachrichtigung und ggf. der Ausweise der Wähler*innen

das Kontrollieren der Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses und die Vermerkung der Wahlteilnahme

die Ausgabe der Stimmzettel

die Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl

die Freigabe der Wahlurne für den Einwurf des Stimmzettels und

die Feststellung und Übermittlung des Wahlergebnisses.

Damit die Wahlvorstände diese Aufgaben fachgerecht wahrnehmen können, werden sie durch Schulungen auf ihre Tätigkeit vorbereitet.

Hinweise zu den Schulungsmaterialien

Die nachfolgenden Schulungsvideos sollen Ihnen die Vorbereitung und Durchführung der Wahl sowie die Stimmenauszählung am Wahltag erleichtern. Zwar sind die Videos nicht speziell auf die Landtagswahl 2022 zugeschnitten, trotzdem sind sie weitestgehend aktuell und nutzbar. Die Schulungsvideos sollen bei der Visualisierung des gesamten Wahlgeschehens helfen. Hier ist jedoch zu beachten, dass diese „abstrakt“ gehalten sind und kleinere Abweichungen zu der Verfahrensweise und dem Layout von Formularen und Wahlunterlagen der Stadt Neuss bestehen.

Schulungsvideos

Über die nachfolgenden Links gelangen Sie zu den Schulungsvideos.

Sie können sich entweder den vollständigen Schulungsfilm anschauen oder sich gezielt über einzelne Themen und Situationen, welche Ihnen am Wahltag begegnen können, informieren. Zwar sind die Videos nicht speziell auf die Landtagswahl 2022 zugeschnitten, trotzdem sind sie weitestgehend aktuell und nutzbar. Bitte beachten Sie jedoch die kleineren Abweichungen in der Verfahrensweise und dem Layout von Formularen und Wahlunterlagen der Stadt Neuss. An dieser Stelle wird erneut auf die Leitfäden verwiesen, in denen sämtliche Themen für die Tätigkeit als Wahlhelfer*in – speziell auf die Stadt Neuss zugeschnitten – erläutert werden.

Schulungsvideo als Gesamtfilm:

© WSW-Media Filmproduktion; www.wsw-media.de

Schulungsvideo unterteilt und sortiert nach Themen:

Vor der Wahl

Während der Wahl

Nach der Wahl

Briefwahl