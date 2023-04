Am kommenden Freitag, den 28. April 2023, tagt ab 16 Uhr der Rat der Stadt Neuss im Ratssaal E.260 (Rathaus Neuss). Im Mittelpunkt der Ratssitzung steht die Änderung der Hauptsatzung, nach der die Aufwandsentschädigung zukünftig in Form von Sitzungsgeldern im Monat der jeweiligen Sitzungen erfolgen soll. Außerdem steht eine Satzungsänderung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an den Angeboten der offenen Ganztagsgrundschulen zur Diskussion. Weitere Themen sind die barrierefreien Umbauten einiger Bushaltestellen in den Ortsteilen Derikum und Norf sowie ein Grundsatzbeschluss zur fußläufigen Erschließung des Kerngeländes der Landesgartenschau 2026 sowie für den Radschnellweg. Die Sitzung wird von Bürgermeister Reiner Breuer geleitet.

Die Beratungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.

Die Sitzung wird via Audio-Stream live auf neuss.de übertragen.

Hier geht es zum Audio Live-Stream (Freischaltung erfolgt am Freitag um 16 Uhr).