Die Bürgerinnen und Bürger aus Uedesheim bekommen bei einer zweiten Informationsveranstaltung zum Umbau der Rheinfährstraße nach notwendigen Infrastrukturmaßnahmen (Wasser, Gas, Kanal) die Gelegenheit, sich über die Planung der Umbaumaßnahmen zu informieren.

Wann?

Dienstag, 9. November 2021, zwischen 16 und 20 Uhr

Wo?

Rheinterasse Uedesheim, Deichstraße 16, 41468 Neuss





Sowohl der Bezirksausschuss Uedesheim (16. September 2021) als auch der Rat der Stadt Neuss (17. September 2021) haben in ihren Sitzungen eine weitere Bürgerinformationsveranstaltung vorgesehen.



Nach dem ersten digitalen Planungsgespräch am 1. Juli 2021 stehen nun im Rahmen der zweiten Infoveranstaltung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung für Fragen und Erläuterungen vor Ort zur Verfügung. Neben den Planungen für den Streckenabschnitt der Rheinfährstraße zwischen Macherscheider Straße und Deichstraße wird auch die Ausgestaltung der Kreuzung Rheinfährstraße/ Macherscheider Straße im Rahmen des Ortsmittelpunktprogrammes thematisiert.



Ein feststehender Veranstaltungsbeginn ist nicht vorgesehen. Alle Interessierten können flexibel in der Zeit von 16 bis 20 Uhr erscheinen. Zur besseren Planung und Steuerung des Zugangs wird um vorherige Anmeldung mit ungefährer Ankunftszeit per E-Mail an stadtplanung@stadt.neuss.de gebeten. Für den Zutritt zur Rheinterasse ist ein Nachweis nach den aktuellen 3-G-Regelungen (geimpft, genesen, getestet) erforderlich.



Bürgerinnen und Bürger, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, haben die Möglichkeit die aktuellen Unterlagen ab Mittwoch, 10. November 2021, hier einzusehen: