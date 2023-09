Rita Süssmuth Realschule

Spät wurde es am Freitag. Mehr als sechs Stunden hatte der Neusser Stadtrat getagt, bis Bürgermeister Reiner Breuer kurz nach 22 Uhr die Sitzung schließen konnte. Ein besonderer Tagesordnungspunkt stand zu Beginn der Ratssitzung an. Zusammen mit der Ehrenbürgerin der Stadt Neuss, Prof. Dr. Rita Süssmuth, enthüllte der Bürgermeister ein Portrait der 86 Jährigen.

Gemalt wurde das Portrait von der Neusser Künstlerin Simone Lucas. Da die Künstlerin selbst nicht an der offiziellen Enthüllung teilnehmen konnte, hatte das Kulturamt der Stadt Neuss Anfang Januar ein gemeinsames Treffen zum „Probehängen“ mit der Portraitierten organisiert. Im Beisein der Kulturdezernentin, Beigeordnete Ursula Platen, tauschten sich Süssmuth und Lucas dazu aus, was die Künstlerin mit ihrem Portrait zum Ausdruck bringen wollte.

Das intendiert zeitlos gehaltene Portrait soll das Wirken der "Vollblutpolitikerin" (wie Süssmuth sich selbst bezeichnet) über die Jahrzehnte hinweg zeigen und nimmt insbesondere Bezug auf ihren Einsatz für die Gleichberechtigung. „Augen und Gesicht strahlen eine gewisse Zuversicht aus, was mir besonders gefällt!“, so Süssmuth beim Zusammentreffen.

Prof. Dr. Süssmuth bedankte sich am Freitag vor den Mitgliedern des Rates „recht herzlich“ für die Ehre, die ihr zuteil wurde und gab dem Gremium noch mit auf den Weg, sich stärker für die Gleichberechtigung einzusetzen.

Das Portrait der Neusser Ehrenbürgerin schmückt nun neben den Gemälden weiterer Ehrenbürger und Persönlichkeiten - den Ratssaal der Stadt Neuss.

Auf Wunsch und Vorschlag der Schulgemeinschaft der Realschule Holzheim, hat der Rat der Stadt Neuss Prof. Dr. Rita Süssmuth eine weitere Ehre zuteil kommen lassen. Die Realschule Holzheim, die Mitte Oktober in ihre neuen Räumlichkeiten in Gnadental umziehen wird, führt fortan den Namen der ersten Neusser Ehrenbürgerin. Das Schulamt der Stadt Neuss hatte zuvor das ausdrückliche Einverständnis von Frau Prof. Dr. Süssmuth zur Namensgebung eingeholt.

In einem Schreiben der Realschule heißt es:

"Die Schulgemeinschaft der Realschule Holzheim wünscht sich einen würdevollen Namen, mit dem sich Eltern, Lehrkräfte und selbstverständlich ganz besonders die jugendlichen Schülerinnen und Schüler der Realschule identifizieren können. Wir wünschen uns eine namensgebende Persönlichkeit, die in Zeiten von Orientierungslosigkeit einen klaren moralischen Kompass besitzt und daher Vorbild sein kann für die jungen Menschen, die uns in einer immer heterogener werdenden Welt anvertraut sind. Wir wünschen uns eine Person, die im besten Sinne für die Region -für die Stadt Neuss- steht. Frau Rita Süssmuth besitzt ohne jeden Zweifel diesen Kompass und hat all diese Eigenschaften."