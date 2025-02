Schließung des Bürgeramtes am Montag

Das Bürgeramt in der Innenstadt bleibt am Montag, 24. Februar 2025, aufgrund der Nacharbeiten zur Bundestagswahl für den Publikumsverkehr geschlossen. An diesem Tag werden die notwendigen organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Wahl abgewickelt. Ab Dienstag, 25. Februar 2025, ist das Bürgeramt wieder zu den gewohnten Sprechzeiten erreichbar.

Die Außenstellen in Norf und Holzheim sind aufgrund notwendiger Vorbereitungsarbeiten zur Bundestagswahl bereits seit dem 23. Dezember 2024 geschlossen. Nach Abschluss der Wahlnacharbeiten öffnen die Außenstellen ab Dienstag, 4. März 2025, wieder zu den gewohnten Zeiten.

Die Stadt Neuss bittet um Verständnis und entschuldigt sich für eventuelle Unannehmlichkeiten.

___

Stand: 20. Februar 2025