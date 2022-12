Schöff*innen gesucht

Das Rechtsamt der Stadt Neuss sucht Schöff*innen und Jugendschöff*innen für die fünfjährige Wahlperiode ab Januar 2024. Als ehrenamtliche Richter*innen ohne juristische Vorbildung können diese in Neuss und Düsseldorf neben Berufsrichter*innen unter anderem über Schuld und Unschuld sowie über eine zu verhängende Strafe mit entscheiden.

Bewerben kann sich, wer in Neuss wohnt und am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahren alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt.

Das verantwortungsvolle Amt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch Beweglichkeit und, wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes, körperliche Eignung. Interessierte sollten über Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, Objektivität, Gerechtigkeitssinn, Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein für den Eingriff in das Leben anderer Menschen verfügen. Jugendschöff*innen sollten zudem besondere Erfahrung in der Jugenderziehung haben. Seitens des Amtsgerichts ist nur eine Bewerbung, entweder als Schöff*in oder Jugendschöff*in, gewünscht.

Weitere Informationen sind telefonisch unter 02131 90-3008 oder 90-3006, per E-Mail an rechtsamt@stadt.neuss.de (für die Jugendschöff*innen unter 02131 90-5331 oder 90-5198 sowie jugend@stadt.neuss.de). Möchten Sie sich bewerben, so nutzen Sie bitte unten stehende Vordrucke: