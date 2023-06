Schülerehrenamtspreis 2023 verliehen

Von der Organisation von Schulveranstaltungen über die Mitarbeit im Schulsanitätsdienst bis hin zum Einsatz beim Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ - das Engagement der Neusser Schülerinnen und Schüler ist vielfältig.

Bürgermeister Reiner Breuer zeichnete am Mittwoch, den 14. Juni 2023, 13 sozial engagierte Schülerinnen und Schüler mit dem Neusser Schülerehrenamtspreis im Ratssaal aus. Diese haben zuletzt folgende Schulen besucht: das Gymnasium Norf, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, die Gesamtschule Norf, die Janusz-Korczak-Gesamtschule, die Realschule Holzheim, das Nelly-Sachs-Gymnasium, das Marie-Curie-Gymnasium und die Gesamtschule an der Erft.

Breuer bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement. „Sie leisten mit Ihrem Ehrenamt einen wichtigen Beitrag für unsere Stadtgesellschaft. Sie sorgen dafür, dass Neuss lebens- und liebenswert ist. Mir ist es wichtig, engagierte Neusserinnen und Neusser auszuzeichnen und ihre Arbeit nach außen hin sichtbar zu machen. Sie sind Vorbilder für uns alle.“

Der Neusser Schülerehrenamtspreis geht seit 2016 an Schülerinnen und Schüler der Entlassjahrgänge, die sich im Laufe ihrer Schulzeit an ihrer Schule in besonderem Maße ehrenamtlich engagiert haben. Der Schwerpunkt muss dabei auf sozialem Engagement liegen.

Engagement in vielfältigen Bereichen