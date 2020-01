Zu dem Schülerempfang zwischen dem Alexander-von-Humboldt Gymnasium und dem Lycée Pierre Bayen begrüßte der Stellvertretende Bürgermeister Sven Schümann 32 Schülerinnen und Schüler im Ratssaal des Neusser Rathauses. Die Partnerschaft zu der Französischen Schule in Châlons-en-Champagne besteht seit bereits 44 Jahren. Am Freitag, 24.Januar 2020, reisten die französischen Gäste an. Sie bleiben insgesamt eine Woche lang in der Quirinusstadt. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Ausflug nach Bonn in das Haus der Geschichte sowie ein Ganztagesausflug nach Essen.