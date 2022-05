Schützenbiwak der Stadt Neuss

Der Neusser Bürger-Schützenverein hat es bestätigt – im Jahr 2022 findet das Neusser Schützenfest nach zweijähriger Pause wieder statt!





Für das Rathausbiwak im Innenhof des Neusser Rathauses am Schützenfestdienstag können sich Schützenzüge deshalb ab sofort wieder bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 27. Juni 2022. Auch in diesem Jahr werden die begehrten Plätze wieder per Los vergeben. Das Auswahlverfahren wurde im Jahr 2016 von Bürgermeister Reiner Breuer eingeführt, um allen Schützenzügen die gleiche Chance auf eine Einladung zu bieten.





Ablauf

Alle Bewerbungen landen nach Fristende zunächst in einer Lostrommel. Am Montag, 11. Juli 2022, werden anschließend 25 Züge – unabhängig von ihrer Korpszugehörigkeit – von der amtierenden Schützenkönigin Beate Koenemann öffentlich gezogen und von der Stadt Neuss umgehend über das Ergebnis informiert. Zeitnah nach der Bürgerversammlung „Zog-Zog“ am Samstag, 16. Juli 2022, erhalten die Schützenzüge dann die offizielle Einladung zum Rathausbiwak.

Neben den offiziellen Empfängen im Rathaus ist das Biwak eine bei den Schützenzügen beliebte und begehrte Veranstaltung. Auch 2022 können sich daher alle beim Neusser Bürger-Schützenfest mitmarschierenden Züge direkt bei Bürgermeister Reiner Breuer per E-Mail an repraesentation@stadt.neuss.de um die Teilnahme bewerben. Die Meldung muss dabei den Namen des Zugführers inklusive Anschrift sowie die voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer enthalten. Für weitere Rückfragen stehen Fatma Cinar und Vera Hausotter im Bürgermeisteramt telefonisch unter 02131-902025 und 02131-902027 zur Verfügung.



(Stand: 13.05.2022, Kro)