Renovierungsarbeiten an Schulen

Die Zeit der Schulschließungen hat das Gebäudemanagement der Stadt Neuss für Renovierungsarbeiten an den Neusser Schulen genutzt. In vierzehn Schulen (Karl-Kreiner-Schule, Görresschule, Albert-Schweitzer-Schule, Marie-Curie-Gymnasium, St.-Andreas-Schule, St.-Hubertus-Schule, St.-Peter-Schule, Nelly-Sachs-Gymnasium, Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Quririnus-Gymnasium, Kreuz-/Martin-Luther-Schule, Leoschule, St.-Stephanus-Schule und Gebrüder-Grimm-Schule) wurden Malerarbeiten durchgeführt. Kostenpunkt: 60.000 Euro. In der Pestalozzischule und der Sekundarschule Neuss Gnadentaler Allee wurden zudem Bodenbelagsarbeiten erledigt, im Nelly-Sachs-Gymnasium wurden in zwei Klassenräumen die Decken ausgetauscht. Für diese Maßnahmen zusammen hat das Gebäudemanagement der Stadt Neuss 20.000 Euro aufgewendet.