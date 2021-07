Unter dem Motto "Ein Haus. Eine Gemeinschaft" soll auf dem früheren Gelände der Sauerkrautfabrik Leuchtenberg eine Soziale Hausgemeinschaft 55+ mit dem Ziel errichtet werden, selbstbestimmt in einer eigenen Wohnung zu leben, aber bei Bedarf auch die Unterstützung und Hilfe der anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner des Hauses erfahren zu können. Darüber hinaus wird dieses Projekt als eine Möglichkeit gesehen, einer Vereinsamung älterer Menschen entgegenzutreten.

Nachbarschaftliches Leben

Dafür sollen spätestens Anfang 2022 in einem Gebäude des Wohnkomplexes insgesamt 21 öffentlich geförderte Wohnungen sowie eine Gemeinschaftseinrichtung bezugsfertig sein. Dieses Projekt soll grundsätzlich Menschen ab 55 Jahren angeboten werden. Nachbarschaftliches Leben aktiv miteinander zu gestalten und sich gegenseitig unterstützen, sind die Grundgedanken des Projektes. Aus diesem Grund weicht der Neusser Bauverein auch von seinem üblichen Verfahren zur Vermietung von Wohnraum ab und wünscht sich von den Bewerberninnen und Bewerbern eine Motivationsbewerbung für diese Hausgemeinschaft.

Kernmietergruppe mit Mitspracherechten

Mit professioneller Unterstützung durch externe Berater des Bereiches Soziales der Hochschule Düsseldorf wird eine Kernmietergruppe gesucht, die in Zusammenarbeit mit dem Vermieter und dem externen Beraterteam alle weiteren Mieterinnen und Mieter für dieses Projekt auswählt. Die Hausgemeinschaft soll, nach Abschluss der Beratung und Betreuung durch das externe Beraterteam, auch ein Mitspracherecht bei Neuvermietungen erhalten. So soll eine Mitverwaltung und damit ein höheres Verantwortungsbewusstsein der Mieterinnen und Mieter für das gesamte Haus sichergestellt werden.

Der Wunsch nach einer funktionierenden nachbarschaftlichen Hausgemeinschaft findet sich grundsätzlich in den Leitzielen der Vermietungsgesellschaften wieder. Sie ist Voraussetzung eines intakten Quartiers, in dem sich Menschen wohlfühlen und gerne leben. Hiervon profitiert letztlich nicht nur der Vermieter, sondern auch für die Gesellschaft sind intakte Quartiere und funktionierende Hausgemeinschaften von großer Bedeutung.

Sollten Sie daran interessiert sein, nach diesen Grundsätzen in einer Gemeinschaft zu leben, so können sie sich mit einem entsprechenden Motivationsschreiben direkt an die Neusser Bauverein AG wenden.

Kontaktdaten:

Neusser Bauverein AG

Am Zollhafen 1, 41460 Neuss

Telefon: 02131 / 127-3

Telefax: 02131 / 127-555

info@neusserbauverein.de

Soziale Hausgemeinschaft 55+ (21 Wohneinheiten mit WBS)

7 x Zwei-Zimmer Wohnungen mit Größen von 45-62 qm

4x Drei-Zimmer Wohnungen mit Größen von 70-75 qm

1 Gemeinschaftsraum mit ca. 79 qm Größe

Weitere Informationen gibt es auch beim Neusser Bauverein unter: https://www.neusserbauverein.de/leuchtenberg







(Stand: 20. Juli 2021/Bo)