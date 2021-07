Sozialorientiertes Wohnen an der Augustinusstraße

Die Stadt Neuss bietet im Rahmen einer Konzeptauslobung eine Liegenschaft an der Augustinusstraße zur Veräußerung an. Das Besondere hierbei ist, dass das Grundstück nicht wie sonst üblich an den Höchstbietenden veräußert wird, sondern an den Investor, der zusätzlich das beste Konzept für ein soziales Wohnprojekt vorlegt.

Über die neue Art des Vergabeverfahren möchte die Stadt Neuss ein neues Gruppenwohnmodell mit starker sozialer Komponente etablieren. Jeder Investor muss daher auch darlegen, wie er die planerischen und vor allem die sozialen Vorgaben - sprich die sozialen Wohngruppen - umsetzen will.

Die anzusprechende Zielgruppe (zukünftige Mieterinnen und Mieter) sind insbesondere ältere Menschen (55+), Familien und Menschen mit Beeinträchtigungen mit geringem Einkommen, die gewillt sind, in der Gemeinschaft und doch in einer eigenen Wohnung zu leben.

Die zu veräußernde Liegenschaft Augustinusstraße befindet sich am südlichen Rand des historischen Stadtkerns von Neuss. Die Umgebungsnutzungen sind Wohnen an der Augustinusstraße und Selikumer Straße, Bus- und Straßenbahnhaltestellen an der Augustinusstraße, ein Kiosk, eine städtische Beratungseinrichtung, Grünflächen (Stadtgarten und Spielplatz), Hotel mit Parkplatz und das Clemens-Sels-Museum mit dem historischen Obertor.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Konzeptauslobung zum sozialorientierten Wohnen an der Augustinusstraße.

Diese können Sie hier herunterladen.

Rückfragen zur Konzeptauslobung bitten wir ausschließlich schriftlich per E-Mail an liegenschaften@stadt.neuss.de oder per Post an Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN), Markt 2, 41460 Neuss zu richten.

Bei Bedarf wird zu gegebener Zeit eine Liste mit den am häufigsten gestellten Fragen an dieser Stelle veröffentlicht.

(Stand: 30.07.2021/Bo)