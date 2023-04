Spanische Gäste in Neuss

Im Rahmen eines Schüleraustauschs zwischen der Europaschule Marie-Curie-Gymnasium und ihrer Partnerschule der IES Padre Suárez in Granada sind aktuell 15 spanische Schülerinnen und Schüler und zwei ihrer Lehrerinnen zu Gast in Neuss. Die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Hohlmann hat die spanischen Gäste und ihre Neusser Austauschpartnerinnen und –partner im Ratssaal im Rathaus begrüßt. Dabei betonte Hohlmann die Wichtigkeit von Schüleraustauschen im Hinblick auf die Völkerverständigung. Es sei von besonderer Bedeutung mit unseren europäischen Nachbarn in Kontakt zu kommen.

Passend dazu steht das Programm der Schülerbegegnung in Neuss unter dem Motto „Land und Leute“. Der Empfang im Rathaus war eingerahmt von Sightseeing in Neuss sowie einer Fotorallye durch die Stadt. Aber auch Ausflüge in die Umgebung, beispielsweise in den Landtag in Düsseldorf, zum Kölner Dom und in die Altstadt von Zons, stehen auf dem Programm.

Die Europaschule Marie-Curie-Gymnasium ist seit dem letzten Schuljahr in dem EU-Programm Erasmus+ akkreditiert und kann darüber nun Schüleraustausche organisieren, wozu auch die aktuelle Begegnung zählt. Austausche nach Granada führt das Gymnasium seit dem Schuljahr 2018/2019 durch.