Spaziergänge zum Thema Grünflächenpflege in Neuss

In der Stadt Neuss wurde ein neues Grünflächenmanagementsystem eingeführt. Ein zentrales Element für die Planung und Steuerung der Grünflächenpflege sind die von der Verwaltung entwickelten Pflegeklassen, die zunächst auf allen Grünflächen in der Zuständigkeit des Amtes für Stadtgrün, Umwelt und Klima und perspektivisch auf sämtlichen Grünflächen Anwendung finden sollen. Die Pflegeklassen sind in fünf verschiedenen Stufen von „Intensiv“ bis „Natur“ unterteilt. „Intensiv“ stellt die aufwändigste Form der Pflege dar, bei „Natur“ sind Aufwand und Umfang maximal reduziert.

Damit diese abstrakte Beschreibung verständlicher wird, möchte Ihnen der zuständige Beigeordnete Dr. Welpmann zusammen mit dem o. g. Amt konkrete Pflanzenbestände aus jeder dieser fünf Pflegeklassen vorstellen und lädt Sie daher zu drei Spaziergängen im Stadtgebiet ein:

Montag, 07.08.2023 um 17 Uhr im Jostenbusch, Treffpunkt an der Skulptur Montag, 14.08.2023 um 18 Uhr im Stadtgarten, Treffpunkt am Eierdieb Mittwoch, 16.08.2023 um 17 Uhr am Lessingplatz

Bei jedem der Spaziergänge werden vergleichbare Flächen gezeigt, so, dass bei jeder der Veranstaltungen die selben Informationen vermittelt werden können.

Es sind einige Meter zu laufen, ggfls. ist es angebracht, ein Fahrrad o.ä. mitzuführen, sofern die Strecken fußläufig für Sie zu weit sind.

Stand: 1. August 2023