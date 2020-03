Spenden zum Neujahrsempfang der Stadt Neuss

13.03.2020 - Ältestenrat übernimmt Aufgaben des Stadtrates und der Ausschüsse

Die Fraktionen im Neusser Stadtrat haben sich in einer Sondersitzung am Freitagnachmittag, 13. März 2020, darauf verständigt, dass der Ältestenrat bis zum Ende der Osterferien die notwendigen Entscheidungen an Stelle des Rates oder der Ausschüsse im Wege der Dringlichkeit trifft.