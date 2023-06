Spendenaktion des Neusser Bauvereins

Der Verein „Neuss hilft“ erhielt jetzt einen symbolischen Scheck in Höhe von 5.000 Euro, den Heinrich Thiel, Aufsichtsratsvorsitzender, und Dirk Reimann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Neusser Bauvereins, an Max und Petra Lennertz vom Vorstand des Vereins übergeben haben. Der Neusser Bauverein verbindet jedes Jahr die Einladung zu einer Vorstellung beim Shakespeare-Festival mit einem Spendenaufruf.

Bei der Aufführung von „Hamlet“ des Rheinischen Landestheaters im Globe-Theater an der Rennbahn waren rund 200 Gäste anwesend. „Unseren Gästen hat nicht nur die unterhaltsame Inszenierung mit viel Witz gefallen, sondern sie waren erneut sehr großzügig bei ihrer Spendenbereitschaft. Das freut mich sehr“, sagt Dirk Reimann.

Der Verein "Neuss hilft" realisiert derzeit 18 Projekte und hat dabei eine große Bandbreite: Er leistet humanitäre Hilfe für Verfolgte, Geflüchtete, Vertriebene, Kriegsopfer und Katastrophenopfer. Zudem werden Projekte in der Kinder-, Jugend-, Alten-, Behinderten- und Obdachlosenhilfe gefördert. „Die Spende hilft uns wirklich weiter. Zurzeit setzt sich 'Neuss hilft' auch sehr in der Ukraine mit unterschiedlichen Sach- und Hilfsgütern ein“, sagt Max Lennertz, Erster Vorsitzender.

„Die Menschen in der Ukraine sind auf weitere Unterstützung angewiesen. ‘Neuss hilft' leistet schnelle und unbürokratische Hilfe. Hier kommt jeder Cent an. Ich persönlich freue mich, dass die Hilfsbereitschaft in der Neusser Bevölkerung weiterhin anhält“, sagt Heinrich Thiel.

Wer den Verein unterstützen möchte, findet weitere Informationen unter neuss-hilft.de.

Stand: 13. Juni 2023