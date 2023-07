Sperrung Josef-Kardinal-Frings-Brücke

Aufgrund von Sanierungsarbeiten des Fahrbahnübergangs der Josef-Kardinal-Frings-Brücke muss diese in Fahrtrichtung Düsseldorf zeitweise gesperrt werden. Die Zufahrt zur Brücke wird daher vom 24. Juli bis zum 10. August 2023 sowie vom 15. bis zum 19. August 2023, jeweils in der Zeit von 21 Uhr abends bis 5 Uhr am nächsten Morgen, gesperrt. Eine Umleitung Richtung Düsseldorf über den Willy-Brandt-Ring und die Düsseldorfer Straße wird ausgeschildert.