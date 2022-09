„Sport im Park“-Saison 2022 beendet

„Hitze“ und „Teilnahmerekord“ – mit diesen beiden Schlagwörtern lässt sich die sechste Neusser „Sport im Park“-Saison zusammenfassen.

Das Sommer-Projekt der Stadt Neuss, kostenlose und offene Fitness- und Gesundheitskurse im Freien für jedermann anzubieten, lief vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 erstmals an allen sieben Wochentagen. 15 Sporteinheiten pro Woche quer über das Stadtgebiet verteilt wurden angeboten. Sieht man von etwas Regen Anfang Juni ab, so waren es sonnenreiche und heiße drei Monate. Die ein oder andere Sportstunde wurde somit der Hitze angepasst, sodass körperliche Überanstrengung vermieden wurde und es dennoch zu keinen wetterbedingten Ausfällen kam. An den insgesamt 194 Trainingseinheiten nahmen 7.990 TeilnehmerInnen teil; Teilnahmerekord! Durchschnittlich waren das 42 TeilnehmerInnen pro Sporteinheit.

Den größten Zuspruch erfuhr bei den Temperaturen folgerichtig das Wassersportangebot mit „Stand-Up-Paddling“ und „Kanu“ am Sandhofsee. „Yoga“ im Stadtgarten, „Qi-Gong“ und „Fit werden und bleiben“ im Nordpark waren die teilnahmestärksten Angebote ohne das kühle Nass, gefolgt von „Rücken Fit“ im Südpark, welches erstmals sonntags stattfand. Auch mit der Teilnahme an den Angeboten „Yoga“ im Südpark, „Allgemeiner Gesundheitssport“, „Fit Mix“, „Pilates“, „XCO®-Walking“ und dem neuen Angebot „Stretching-Workout“ sind die Verantwortlichen sehr zufrieden; das „Allgemeine Fitnesstraining“ in Allerheiligen und die „Functional Trainings“ in Hoisten und in Norf warteten mit kleineren Gruppenstärken auf.

Das Sportamt, der Stadtsportverband, die beteiligten Neusser Sportvereine und die TrainerInnen, welche durch ihren professionellen und zuverlässigen Einsatz dieses Angebot erst möglich machen, sind mit der Resonanz mehr als zufrieden. Finanziert wird „Sport im Park“ aus dem Etat des Sportamts der Stadt Neuss, in diesem Jahr bezuschusst durch eine Zuwendung des Sportbundes Rhein-Kreis-Neuss. Dieser konnte sich davon überzeugen, dass das Geld gut angelegt ist, wurde doch deutlich, dass mit dem abwechslungsreichen Angebot das Ziel, die Freude an der Bewegung zu vermitteln und zum Sporttreiben zu motivieren, erreicht wurde.

Neben den Teilnahmezahlen geben die zahlreichen positiven Rückmeldungen der TeilnehmerInnen reichlich Zuspruch für die Planung des Programms 2023.

Weitere Informationen: www.neuss.de/sport-im-park sowie www.facebook.com/sportimparkneuss.

Neuss, 12. September 2022