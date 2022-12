Stadt Neuss investiert eine Millionen Euro in das Clemens Sels Museum Neuss

Eine Millionen Euro wird die Stadt Neuss im kommenden Jahr in das Clemens Sels Museum investieren, um das Haus nach dem Wasserschaden im Mai 2022 vollständig wiederherzustellen. Die freudige Nachricht überbrachte der Verwaltungsvorstand der Stadt Neuss unter der Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer jetzt Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz bei seiner Sitzung am 20. Dezember 2022 im Gartensaal. „Mit der heute vorgestellten Planung von erheblichem finanziellen Aufwand schaffen wir die Voraussetzungen, um unser Museum am 1. Januar 2024 wieder ganz für die Neusserinnen und Neusser öffnen zu können“, so Breuer.

Im vergangenen Mai war das Clemens Sels Museum Neuss bei einem Starkregenereignis in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Keller mit dem Depot stand teilweise unter Wasser, einige Kunstwerke und historische Fundstücke wurden beschädigt, die Sammlung konnte jedoch gerettet werden. Am 6. November 2022 konnte das Museum schon eingeschränkt wieder öffnen. Auch in andere Gebäude investiert die Stadt Neuss. 160 Millionen Euro fließen in den nächsten vier Jahren in Schulen und weitere städtische Gebäude, allein im kommenden Jahr werden 40 Millionen Euro investiert.