Stadt Neuss sucht wieder Pflegefamilien und Pflegepersonen

Das Jugendamt der Stadt Neuss sucht wieder Pflegefamilien bzw. Pflegepersonen. Melden Sie sich zur nächsten Info-Veranstaltung an, wenn Sie sich vorstellen können, Kinder und/oder Jugendliche in den eigenen Haushalt aufzunehmen. Die Pflege kann zeitlich befristet oder auf Dauer sein.

Voraussetzungen:

Sie haben Freude am Zusammenleben mit Kindern

Sie verfügen über pädagogisches Geschick und Einfühlungsvermögen

Sie verstehen die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen

Sie haben Zeit und Geduld, sind offen und tolerant

Sie sind belastbar und konfliktfähig

In der Info-Veranstaltung erfahren Sie alles über die verschiedenen Pflegeformen, die rechtlichen Grundlagen und das Bewerbungsverfahren. Außerdem beraten wir Sie zu Anforderungen und Voraussetzungen.

Der nächste Info-Termin ist am Donnerstag, 10. September 2020, 19 bis 20.30 Uhr in den Räumen der VHS Neuss, Romaneum in der Brückstraße 1. Die genaue Raumangabe finden Sie auf einem Aushang vor Ort.

Wegen der Corona-Hygiene-Maßnahmen wird um eine Online-Anmeldung bei Andreas Kels (andreas.kels@stadt.neuss.de) vom Jugendamt der Stadt Neuss gebeten.

(Stand: 08.09.2020/Bu)