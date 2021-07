Stadt setzt Mobilitätsworkshops fort

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erstellt die Stadt Neuss derzeit das Mobilitätsentwicklungskonzept 2035. Seit dem 12. Juli hat es dazu bereits eine Reihe an Bevölkerungsworkshops in Rosellen und Teilen der Nordstadt gegeben. Auch für die weiteren Stadtteile sind die Termine nun fixiert und die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Unter https://eveeno.com/mobilitaet-zukunft-neuss finden Interessierte eine Anmeldemöglichkeit sowie weitere Informationen zu den Abendveranstaltungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin einen Link als Zugang zur Online-Veranstaltung.

Aber auch über die aktuellen Bevölkerungsworkshops hinaus können Vorschläge und Anregungen zu Themen der Mobilität jederzeit an das von der Stadt beauftragte Büro raumkom gerichtet werden. Bürgerinnen und Bürger können hierfür den Kontakt über info@raumkom.de nutzen.

Die Bevölkerungsworkshops sind eine weitere Säule in der Erarbeitung des Mobilitätsentwicklungskonzeptes. In den vergangenen Monaten fanden bereits unterschiedliche Beteiligungsformate statt, unter anderem eine Online-Befragung sowie Sitzungen mit unterschiedlichen Interessensvertretern aus der Bevölkerung. In den kommenden Monaten findet zudem ein Mobilitätsideen-Wettbewerb statt und Anfang September kann im Rahmen der Mobile Open Days angeschaut und getestet werden, wie moderne Mobilität funktionieren kann.

Die Stadt rechnet damit, dass das Mobilitätsentwicklungskonzept gegen Ende dieses Jahres fertig sein kann. Sowohl das Leitbild als auch das fertige Konzept werden vom Rat der Stadt beschlossen.



Terminübersicht der weiteren Bevölkerungsworkshops (jeweils von 17:15 bis 20:00 Uhr):

19. Juli - Furth-Süd

20. Juli - Barbaraviertel + Hafengebiet + Hammfeld

26. Juli - Gnadental + Grimlinghausen + Uedesheim

27. Juli - Norf + Erfttal

28. Juli - Weckhoven + Hoisten + Speck/Wehl/Helpenstein

04. August - Reuschenberg + Holzheim

05. August - Grefrath + Stadionviertel + Westfeld

09. August - Dreikönigenviertel + Augustinusviertel + Selikum + Pomona

10. August - Innenstadt



(Stand: 16. Juli 2021/Bo)