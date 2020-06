Angebot weiter ausgeweitet

Bereits seit dem 28. April ist die Stadtbibliothek Neuss mit Einschränkungen für die Öffentlichkeit geöffnet. Seit Dienstag, 9. Juni 2020, stehen neben einigen Internet-Arbeitsplätzen zusätzlich auch der Kopierer und Scanner wie gewohnt wieder zur Verfügung. Außerdem werden Tageszeitungen zum Lesen vor Ort angeboten.

„Unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln haben wir Einzelarbeitsplätze in der ersten Etage eingerichtet“, berichtet Bibliotheksleiterin Claudia Büchel. Trotz der bestehenden Einschränkungen kann die Bibliothek somit auch wieder zum Arbeiten und Lesen vor Ort genutzt werden.

Die Einlassregelungen mit Registrierung durch einen gültigen Bibliotheksausweis und das Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske gelten allerdings weiterhin während des Aufenthalts. Wer einen Bibliotheksausweis beantragen möchte, kann sich während der regulären Öffnungszeiten jederzeit anmelden. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre ist die Jahresgebühr frei, Erwachsene zahlen 21 Euro.

Buchausstellung vom 9. bis 27. Juni

Aktuell hat die Neusser Stadtbibliothek viele neue Reise-, Wander- und Radwanderführer für Deutschland angeschafft, die die lokale Reiseplanung in diesem Jahr unterstützen soll. Vom 9. bis zum 27. Juni wird passend dazu im Erdgeschoss die Ausstellung „Die schönsten deutschen Bücher 2019“ für alle Lesebegeisterten präsentiert: Insgesamt 25 prämierte Titel, die von der Stiftung Buchkunst aufgrund ihrer Gestaltung und Konzeption aus rund 700 eingereichten Büchern ausgewählt wurden, werden vorgestellt.

Neue Öffnungszeiten ab 16. Juni

Die Stadtbibliothek Neuss reagiert auf Rückmeldungen ihrer Kundinnen und Kunden und passt ihre Öffnungszeiten ab Dienstag, 16. Juni 2020, an. Wichtigste Neuerung ist die zusätzliche Öffnungszeit am Samstag von 11 bis 14 Uhr. Dienstags hat die Stadtbibliothek zukünftig von 12.30 bis 18.30 Uhr und mittwochs bis freitags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Auch der Bestell- und Abholservice wird zeitlich angepasst: jeweils von 7 bis 10.30 Uhr können dienstags bis samstags bis zu zehn Medien vorbestellt und im Windfang der Bibliothek abgeholt werden. Der Montag hingegen entfällt.

Eine Ausweitung der Öffnungszeiten ist weiterhin nicht möglich, da einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst zur Risikogruppe zählen und nicht im Publikumsbereich eingesetzt werden können. „Diese Kolleginnen und Kollegen sind zuständig für den Bestell- und Abholservice“, erklärt Bibliotheksleiterin Claudia Büchel. Der Service steht speziell für Personen zur Verfügung, die ebenfalls zur Risikogruppe zählen oder aus anderen Gründen nicht zu den regulären Öffnungszeiten die Stadtbibliothek besuchen können.

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist wie die Registrierung weiterhin Pflicht. Zu den Öffnungszeiten können sich bis zu 50 Kundinnen und Kunden zeitgleich in der Bibliothek aufhalten, um neue Literatur auszuwählen und auszuleihen, an den vier verfügbaren Internet-PCs zu arbeiten oder Scanner, Kopierer und Drucker zu nutzen. Auch die Tageszeitungen und einige Einzelarbeitsplätze stehen wieder zur Verfügung. Weitere Sitzmöbel bleiben entfernt, auch der Gamingbereich „Spielunke“ und die Leseburg in der Kinderabteilung bleiben gesperrt. Veranstaltungen finden bis auf weiteres nur digital statt.