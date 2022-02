Die Stadtbibliothek Neuss informiert über abwechslungsreiche Veranstaltungen und ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene im Februar 2022. Alle Veranstaltung finden unter den jeweils aktuellen Voraussetzungen der Corona-Schutzverordnung statt. Weiterführende Informationen sind auf der Homepage unter www.stadtbibliothek-neuss.de abrufbar.

„Ozobot im Eislabyrinth“

Aufgrund der großen Nachfrage wiederholt die Stadtbibliothek am Mittwoch, 9. Februar, die Veranstaltung „Ozobot im Eislabyrinth“. Mit dem kleinen Ozobot-Lernroboter können Grundschulkinder erste Erfahrungen im Programmieren sammeln. Die einstündige Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei und setzt keinen Bibliotheksausweis voraus. Eine Anmeldung über das elektronische Anmeldeformular ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/4402-2/

Christiane Wünsche in der Reihe „Aktiv & Kreativ“ zu Gast

Am Donnerstag, 10. Februar, wird die Kaarster Autorin Christiane Wünsche um 18 Uhr aus ihrem Roman „Heldinnen werden wir dennoch sein“ in der Stadtbibliothek lesen. Hier erzählt sie, was Freundschaft bedeutet und davon, wie einmal getroffene Entscheidungen das ganze Leben beeinflussen. Die Protagonistinnen des Romans, die fünf Freundinnen Susanne, Helma, Ellie, Ute, Marie, sind seit ihrer Jugend eng verbunden. Ein Freund von damals und dessen plötzlicher Tod bringt sie dazu, nachzudenken: Über ihr Leben, ihre Entscheidungen, über Loyalität und ihre Erinnerungen, die ihre ganz eigenen Geschichten schreiben. Lange haben die Frauen nicht an Frankie und an den einen Abend gedacht, an dem er damals plötzlich verschwand. Doch jetzt ist es an der Zeit, sich der Vergangenheit zu stellen.

Der Eintritt beträgt sechs Euro und ist für alle mit gültigem Bibliotheksausweis kostenfrei. Eine Anmeldung über das Formular auf der Website ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/aktiv-kreativ-heldinnen-werden-wir-dennoch-sein/

Studientag über „Günter Grass“

In Kooperation bieten Stadtbibliothek und VHS einen Studientag mit der Überschrift „Günter Grass: Klassiker oder Skandalautor?“ an. Hier stellt der Referent Alwin Müller-Jerina am Samstag, 19. Februar, in der Zeit von 11 bis 16.15 Uhr seine Lese-Erlebnisse rund um den Nobelpreisträger Günter Grass, den letzten deutschen Großschriftsteller, vor. Die Veranstaltung findet in der VHS im Romaneum statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und erfolgt ausschließlich über die VHS: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Lese-Erlebnisse-Guenter-Grass-Klassiker-oder-Skandalautor/V404195K#inhalt

„Karnevalsbräuche in der Welt“

Kostüme, bunte Farben, Tanz und Süßigkeiten, all das gehört zum fröhlichen Karneval dazu. Doch dieses Fest wird nicht nur bei uns im Rheinland, sondern in der ganzen Welt gefeiert und immer ein klein wenig anders. Die Stadtbibliothek lädt 15 Entdeckerinnen und Entdecker im Alter von sechs bis acht Jahren am Dienstag, 22. Februar, um 15 Uhr ein, gemeinsam die verschiedenen Bräuche aus anderen Ländern kennenzulernen: Von den prächtigen Masken aus Venedig, über die Riesenpuppen in Spanien, bis hin zu den farbenfrohen Umzügen in Rio de Janeiro. Am Ende der närrischen Weltreise erwartet die Teilnehmenden noch eine kleine Überraschung. Die Teilnahme ist für Kinder kostenfrei, eine Anmeldung über die Website ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/karnevalsbraeuche-in-der-welt/

Farbenfrohe Filzaktion

Am Mittwoch, 23. Februar, bietet die Stadtbibliothek zehn Kindern im Alter von acht bis zehn Jahren eine “Farbenfrohe Filzaktion“. Sie können an diesem Tag das Trockenfilzen erlernen und zierliche Elfen und sagenhafte Zwerge selber gestalten, dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Von blauer Haut bis hin zu rosa Haaren ist alles möglich. Das Material wird gestellt. Die Aktion beginnt um 15 Uhr in der Stadtbibliothek. Die selbstgestalteten Filzfiguren können am Ende mit nach Hause genommen werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch ist eine Anmeldung über die Website erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/farbenfrohe-filzaktion/



Lesen mit Hund für Grundschulkinder

Am Freitag, 25. Februar, werden besondere Gäste in der Bibliothek erwartet: Bam-Bam und Fluffy sind zwei Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“, die sich in der Zeit ab 16 Uhr gern von Grundschulkindern vorlesen lassen. Diese können ihre Vorlesefähigkeiten in einer positiven Atmosphäre angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist für Grundschulkinder - geeignet ab der zweiten Klasse - kostenfrei, eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/lesen-mit-hund-2/

Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für all die Kundinnen und Kunden der Bibliothek, die ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Endgeräten haben, ist das Angebot der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde der Stadtbibliothek gedacht. Das Angebot ist mit gültigen Bibliotheksausweiskostenfrei und findet am Dienstag, 22. Februar, in der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr statt. Eine Anmeldung über die Website ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/smartphone-und-tablet-sprechstunde/

„Onleihe“-Sprechstunde

Übung macht den Meister, doch aller Anfang ist schwer; das gilt auch für die Nutzung der virtuellen Bibliothek „Onleihe”. Deshalb bietet die Stadtbibliothek eine „Onleihe“-Sprechstunde an und zeigt Interessierten, wie sie eBooks, Zeitschriften, Hörbücher und Filme zum Streamen auf das eigene mobile Endgerät bekommen. In der Sprechstunde helfen die Bibliotheksmitarbeitenden ebenfalls bei einzelnen Problemen weiter. Die Teilnahme an der kostenfreien Sprechstunde am Dienstag, 22. Februar, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr ist für alle mit einem gültigen Bibliotheksausweis möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/onleihe-sprechstunde/

Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 23. Februar, haben Interessierte die Möglichkeit, in der Stadtbibliothek um 16 Uhr den Führerschein für die Digitalisierung ihrer alten Audio- und Video-Kassetten sowie Schallplatten zu machen. Sie lernen, wie sie die Geräte in der Bibliothek zukünftig für die Digitalisierung ihrer eigenen Medien nutzen können und wie sie diese mit Hilfe der Software Audio „Restaurator Pro 10“ digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen gültigen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung über die Website voraus: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/fuehrerschein-fuer-die-digitalisierung-von-av-medien/

„Lesebär-Bilderbuchkino“

In das „Lesebär-Bilderbuchkino“ sind Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zweimal im Monat zum aktiven Erzählen, Raten und Entdecken der jeweiligen Geschichte eingeladen. Die Veranstaltungen dauern 45 Minuten und sind auf 25 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Stadtbibliothek startet am Donnerstag, 3. Februar, um 15 Uhr mit der Geschichte "Oskar und der sehr hungrige Drache" von Ute Krause. An diesem Nachmittag erfahren die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer, wie der schmächtige, aber listige Oskar das ganze Dorf von seiner Angst vor dem großen Drachen befreit. Nähere Informationen über die Website: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/bilderbuchkino-lesebaer-4/

Am Donnerstag, 17. Februar, erwartet die Kinder die Geschichte „Auf keinen Fall Prinzessin“ von Grzegorz Kasdepke. In diesem Bilderbuch will Marie auf keinen Fall eine Prinzessin spielen. Diese Rolle überlässt sie lieber ihrer Mutter, um selber ein schrecklicher Drache sein zu können. Doch auch Papa, Oma und Opa kommen in dem Spiel vor. Nähere Informationen über die Website: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/bilderbuchkino-lesebaer-3/

Fördermittel ermöglichen die Erweiterung des digitalen Angebotes

Dank des Förderprogramms „Wissenswandel“ konnte die Stadtbibliothek nun ihr digitales Angebot erweitern. Über die Website erhalten alle Bibliothekskundinnen und -kunden, mit gültigem Ausweis Zugriff auf die Brockhaus-Enzyklopädie sowie das Kinder- und das Jugendlexikon. Darüber hinaus steht mit dem Wissensportal „Klima der Welt“ umfangreiches Informationsmaterial rund um das Themenfeld „Klima“ zur Verfügung. Der Online-Brockhaus ist das umfassendste redaktionell betreute Lexikon im deutschsprachigen Raum. Alle Informationen sind zitierfähig und deshalb zur Vorbereitung von Referaten, Präsentationen und wissenschaftlichen Arbeiten geeignet. Somit ist dieser digitale Zugang vor allem für die Schülerinnen und Schüler interessant, die derzeit eine Facharbeit schreiben.

Das „Brockhaus Schülertraining“ bietet Kindern und Jugendlichen außerdem ein zeitgemäßes E-Learning-Angebot. Der Online-Kurs „Sicher im Web für Jugendliche“ unterstützt die sogenannten Digital Natives, um online die richtigen Informationen zu finden, zu bewerten und zu nutzen.

Die Brockhaus-Lexika ergänzen das bereits bestehende englischsprachige Angebot der „Encyclopedia Britannica“. Mit „Munzinger Ländersuche“ und „Munzinger Personensuche“ sowie das Kritische Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ermöglicht die Stadtbibliothek den Zugang zu weiteren umfangreichen Datenbanken. Darüber hinaus bietet sie mit dem digitalen Zugang zu zahlreichen nationalen und internationalen Zeitungen und Zeitschriften aus 60 Ländern über die Plattform „PressReader“, dem Sprachlernportal „Rosetta Stone“, der Kinderbuch-App „Tigerbooks“, dem Streamingdienst „Filmfriends“ und der virtuellen Bibliothek „Onleihe“ ein breites Spektrum an Online-Diensten an, die von zu Hause aus genutzt werden können.



Wer noch keinen gültigen Bibliotheksausweis der Stadtbibliothek Neuss besitzt, kann sich auch online für die „Onleihe“ anmelden. Die jährliche Gebühr für einen Bibliotheksausweis beträgt für Erwachsene 23 Euro, für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr ist der Bibliotheksausweis kostenlos: https://stadtbibliothek-neuss.de/anmeldung-fuer-die-onleihe/

Die digitalen Angebote der Stadtbibliothek können über die Website der Stadtbibliothek unter https://stadtbibliothek-neuss.de/lernen/fernleihe-und-digitale-angebote/ aufgerufen werden.



(Stand: 02.02.2022, Kro)